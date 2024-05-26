В последнее время мошенники все чаще используют телефонные звонки, чтобы выманить у людей крупные суммы денег. Luminor Bank рассказывает о признаках попыток мошенничества и наиболее распространенных сценариях мошенничества.

Как распознать попытку мошенничества?

Звонящий утверждает, что является представителем учреждения/компании, а затем соединяет с предполагаемым сотрудником банка;

Чтобы вызвать больше доверия, мошенники присылают в качестве доказательств различные документы, которые выглядят как настоящие или якобы доказывают связь человека с учреждением/компанией, упомянутой в разговоре;

Общение часто происходит в приложении Whatsapp;

Человеку предлагается установить программы удаленного доступа, которые позволят мошеннику получить доступ к информации об устройстве и видеть все выполняемые действия/контролировать устройство;

Общение происходит в течение длительного времени — несколько часов или даже недель, с утра до вечера;

Мошенник просит предоставить карту и PIN-код, наличные или подтвердить свои действия с помощью инструментов аутентификации (Smart-ID, калькулятор кодов);

Мошенник может угрожать физической расправой или уголовным преследованием, если человек не будет сотрудничать.

Как происходит попытка мошенничества?

Первый шаг: телефонный звонок

Чаще всего схема мошенничества такова:

Вам звонит предполагаемый представитель органов/поставщик услуг, например, полиция, телефонный оператор, Банк Латвии, Министерство обороны, Управление по борьбе с киберпреступностью или Google. Мошенник сообщает, что якобы произошел инцидент мошенничества и что от имени Вашего лица предпринимаются определенные действия. В ходе разговора мошенники сообщают, что имеется риск потери счета или средств на нем, поэтому разговор нужно продолжить с другим человеком — якобы сотрудником банка. Мошенники также могут заявить, что им нужна помощь собеседника, чтобы разоблачить якобы недобросовестного сотрудника.

Причины для звонка могут быть разными. Мошенник может выдать себя, например:

за сотрудника полиции и сообщить, что кто-то пытается взять кредит на Ваше имя;

за телефонного оператора и сообщить, что они получили запрос на изменение Вашего номера;

за представителя Google и сообщить, что Вашу электронную почту взломали.

Мошенники регулярно корректируют эти схемы, чтобы усложнить предупреждение о них. Следует помнить, что телефонные разговоры ведутся в основном на русском языке, но все чаще используется и латышский.

Коммуникация с мошенником регулярная и продолжительная. Иногда разговор длится несколько часов, дней или даже недель. Чтобы изолировать человека и быть уверенными, что атака не прервется, мошенники звонят с раннего утра до позднего вечера. Это также не дает людям времени на размышления и осознание того, что происходит на самом деле.

Второй шаг: отправление документов

Мошенники также рассылают различные поддельные документы, чтобы заставить людей поверить в сказанное: справку из полиции, фоторобот с просьбой опознать подозреваемого, выписку из банка об афере, документ о неразглашении информации и т. д.

Третий шаг: просьба скачать приложение

Чтобы контролировать действия человека, мошенники просят установить программу удаленного доступа, которая позволяет им видеть, чем Вы занимаетесь, и даже получить контроль над устройством. Чаще всего используются приложения AnyDesk и HopToDesk. Чтобы Вы точно скачали приложение, мошенник может утверждать, что:

приложение проверит устройство на наличие вирусов;

это безопасная платформа для коммуникации;

приложение служит двойным средством защиты.

Четвертый шаг: передача денег мошенникам

Мошенники получают деньги разными способами — заставляют человека подтвердить платежи со счета, просят снять наличные и отдать их определенному человеку или говорят, что существующую карту нужно заменить на новую, поэтому и ее, и PIN-код нужно отдать водителю такси Bolt.

Что надо знать, чтобы не стать жертвой мошенников

Цель звонка настоящего сотрудника банка — предоставить информацию или рассказать клиенту об услуге. Если требуется какое-либо действие, банк предложит клиенту воспользоваться интернет-банком и выполнить действие самостоятельно.

С настоящим сотрудником банка всегда возможно поговорить на латышском языке.

Банк использует только официальные каналы связи. Для коммуникации никогда не будут использоваться такие приложения, как Whatsapp.

При звонке клиенту банк никогда не попросит подтвердить действие средством аутентификации (коды PIN1 и PIN2).

Сотрудник банка никогда не попросит устанавливать сторонние приложения. Для банковских услуг используется интернет-банк или мобильный банк, доступный в официальных магазинах приложений.

Сотрудник банка никогда не попросит Вас передать кому-либо свою карту и PIN-код.

Полиция связывается в информативных целях — чтобы назначить собеседнику встречу в полицейском участке.

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