В купальных зонах Риги самая теплая вода в озере Кишэзерс и на реке Даугава на пляже в Румбуле - днем 26 мая температура воды в этих местах составила +22 градуса, сообщает Рижская муниципальная полиция.

В воскресенье днем температура воды в столичном озере Бабелите составила +19 градусов, в Даугаве на пляже Кипсалы - плюс 18 градусов, а в Даугаве на пляже Луцавсалы – плюс 17 градусов.

На рижском взморье - прохладнее. Днем 26 мая температура воды в море в Вакарбулли - около +14 градусов, а в Вецаках - порядка +12 градусов.

Всего в Риге в этом летнем сезоне - девять официальных мест для купания, где работают спасатели: в Вакарбулли, Вецаки, Даугавгриве, Румбуле, на озерах Бабелите и Кишэзерс, на Кипсале, на Луцавсале и в заливе Луцавсала. Спасатели следят за безопасностью воды в зонах купания каждый день с 10.00 до 22.00.

Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях (Вецаки, Вакарбулли, Луцавсала, Румбула, Бабелите и Кишэзерса). Следует учитывать, что в ночные смены количество спасателей нменьше, чем днем.

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