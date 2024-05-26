После реструктуризации Рижского регионального управления Госполиции у нее вместо семи участков теперь три управления. Многие жители об этих изменениях не знают и, соответственно, не знают, куда теперь обращаться и как подавать заявления, сообщает rus.LSM.lv.

В ведомстве передаче "4. studija" на Латвийском ТВ сообщили, что самый удобный и быстрый способ подать заявления — сделать это в электронном виде.

Структурные изменения в Рижском управлении Госполиции состоялись еще в прошлом году, но многие о них не слышали. Да и поисковик Google не дает ясных указаний на то, что здесь произошли изменения.

К примеру, участок на ул. Эмилии Беньямин (бывшей ул. Гоголя) закрыт, но поисковая программа показывает, что он открыт. При этом возле самого участка нет никакой информации о том, куда идти, если нужна помощь.

Раньше в Риге было семь участков, где можно было встретить стражей порядка. Сейчас в столице вместо них есть три управления. Одно из них — Пардаугавское — планирует переехать с Даугавгривас, 34 а на Мукусалас, 101.

Начальник Рижского Пардаугавского управления Госполиции Александр Петров рассказал, что его структурное подразделение покинула помещения на ул. Эдуарда Смильгя, а Восточное управление отказалась от участка на Э. Беньямин. Со временем полицейских не останется и на улице Алисес. Участок в Болдерае сохранят, но он будет открыт только в рабочее время. Восточное управление будет работать в Кенгарагсе на Визлас, 1, Зиемельское продолжит работу на Аллажу, 2 в Саркандаугаве.

"Сокращается и число дежурных частей. Если раньше, например, в Пардаугавском управлении было две такие части, каждая из которых работала круглосуточно, то сейчас остается одна, на Даугавгривас", — сообщил Петров.

В ситуациях, когда необходима помощь Госполиции, и надо написать заявление, доступны мобильные бригады, которые помогут оформить относящиеся к правонарушению документы прямо на месте происшествия. Чтобы не искать участок, где можно очно подать заявление, например, о краже, полицейские призывают использовать виртуальные возможности.

"Самый быстрый, удобный и дешевый вариант подачи заявления — электронный. Конечно, если у человека есть электронная почта и доступ к интернету", — заверил Петров.

Заявление можно написать и через портал Latvija.lv, а также послав бумажное письмо с помощью Latvijas pasts.

Петров отметил, что заявления надо подавать на государственном языке, поскольку этого требует Закон о госязыке. Если заявление подано на иностранном, у полиции есть право оставить его без рассмотрения. "Конечно, мы даем подателю время, чтобы это исправить. Если исправит, тогда заявление будет рассмотрено по существу. Если нет, останется без рассмотрения", — сообщил Петров.

У Госполиции есть также информативный номер — 67075333, на который можно звонить в рабочие дни с 8 до 16:30.

В полиции отмечают, что объединение участков — одна из наиболее заметных глазу структурных перемен, которая существенно меняет организацию работы. Главные изменения касаются подходу к управлению: руководителей становится меньше, введен принцип руководства группами по трем направлениям — реагирование, расследование, превенция. Это означает, что снижается раздробленность и работники могут реагировать на разнообразные события на более обширной территории.

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