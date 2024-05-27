На этой неделе по всей Латвии запланированы тренировочные полеты истребителей союзных стран на малой высоте, сообщили в соцсетях Воздушные силы.

Учебно-тренировочные полеты истребителей на малой высоте планируются с сегодняшнего дня до воскресенья, 2 июня.

Самолеты будут летать над Видземе, Курземе и Латгалией.

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