Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) на данный момент выдало 34 распоряжения о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, рассказал министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе "900 секунд" на канале TV3.

Контролируя выполнение новых требований Закона об иммиграции, пограничники провели около 800 физических проверок и получили информацию менее чем о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону. Более 100 человек не были обнаружены по месту жительства, но нет и данных о том, что они покинули Латвию, рассказал Козловскис.

На стадии обжалования и рассмотрения находится одно распоряжение о принудительном выезде.

"Дело с этими поправками и требованиями движется. (..) На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и [принудительные выдворения], но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и требования реальны, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как им самим покинуть страну", - сказал Козловскис.

Как сообщалось, Закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истек в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им нужно было подать документы на статус постоянного жителя Евросоюза, а для этого представить в УДГМ справку о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых средств. Люди в возрасте от 75 лет от экзамена освобождены.

В последний момент перед вступлением норм в силу политики внесли в закон поправки, которые предусматривают для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжить пребывание. в Латвии. Для этого они должны получить как минимум временный ВНЖ.

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