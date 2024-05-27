В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии будут развивать технологии дронов, вложив 20 млн евро, заявил в понедельник, 27 мая, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), сообщает Lsm.lv.

"Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов", — сказал Спрудс.

Это означает, что Латвия не только снабдит Украину дронами, но еще активнее внедрит эти технологии в НВС.

В рамках коалиции по дронам в этом году в поддержку Украины вложат до 20 млн евро, и аналогичная сумма будет вложена и в развитие дронов для латвийских НВС.

В эти 20 млн евро входит как создание инфраструктуры, так и приобретение дронов, в том числе у латвийских предприятий, на сумму не менее 10 млн евро.

Планируется, что уже в начале июня на полигоне в Селии начнет работать место тестирования дронов.

В ближайшие дни пройдет и 24-часовой инновационный хакатон, на который подали заявки почти 20 команд. Высказанные на хакатоне идеи могут быть дальше развиты в конкретных технологиях. Кроме того, до 21 июня объявлен конкурс грантовых проектов на сумму в 600 тысяч евро, сказал министр.

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