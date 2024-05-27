Из-за жары возле Центра неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша (PSKUS) образовалась небольшая пробка из машин Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а на Тукумской железнодорожной линии ожидаются задержки поездов, сообщает агентство LETA.

В больнице агентству LETA подтвердили, что из-за жаркой погоды увеличился приток пациентов в PSKUS. Больница призывает пациентов учитывать, что время ожидания может быть дольше, чем обычно.

Руководитель Центра неотложной медицины Робертс Фурманис отметил, что с наступлением жары увеличилось число тех пациентов, у которых обострились проблемы со здоровьем из-за погоды. На минувшей неделе пациентов в центре было много, и это, скорее всего, связано именно с жаркой погодой. Всего на прошлой неделе в больницу поступило 1272 пациента, из которых 25% были госпитализированы.

Жара усугубляет проблемы со здоровьем, например, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дыхательными дыхательными проблемами.

PSKUS призывает жителей оценить необходимость длительного нахождения под солнечными лучами и заботиться о своем здоровье, особенно в жару.

В свою очередь, в Pasažieru vilciens агентству LETA сообщили, что в понедельник из-за высоких температур на Тукумской железнодорожной линии возможны задержки поездов до 15 минут.

По информации Latvijas dzelzceļš (LDz), из-за высоких температур скорость движения поездов на участке Кемери-Тукумс ограничена до 80 километров в час, что может привести к задержкам поездов.

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