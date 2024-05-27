Министерство обороны планирует завершить первый этап плана военного усиления восточной границы и антимобильности к октябрю, сообщил в понедельник журналистам командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

В настоящее время уже заключены многие договоры о закупках для укрепления границы, и процесс будет продолжаться до конца июня. Договоры связаны с различными бетонными и металлическими изделиями, производимыми в Латвии, а некоторые изделия придется импортировать у союзников.

Также на данный момент согласованы четыре площадки для хранения инженерно-технических средств. Ведется дальнейший отбор для заключения договоров о покупке мин и сенсоров. По словам Калниньша, эта оценка будет завершена в июне или июле.

Уже сообщалось, что утвержденный правительством план военного усиления и антимобильности на восточной границе является частью создания Балтийской линии обороны, которая будет включать в себя создание опорных пунктов для подразделений НВС вдоль всей российско-белорусской границы - позиций для солдат и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В ближайшие пять лет в укрепление границы будет инвестировано 303 миллиона евро. Работы, на которые выделены эти средства, начались в марте.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !