Среди девяти самых популярных кандидатов в депутаты Европейского парламента (ЕП) числятся три кандидата от Национального объединения, а лидер списка партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Вилис Криштопанс оказался на 15-м месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS, проведенного по инициативе программы Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?"), пишет LSM.lv.

Согласно результатам опроса, многолетний евродепутат от Нацблока Робертс Зиле, который на этих выборах в списке представляемой им партии стартует под первым номером, занимает второе место. Его кандидатуру поддерживают 28,8%. Его сопартийцы и депутаты Сейма Инара Мурниеце и Рихардс Колс занимают восьмую и девятую позиции. Мурниеце в следующем составе ЕП хотят видеть 14,8% опрошенных, а Колса - 14,3%. Четвертый кандидат в списке Нацобъединения Эдвинс Шноре оказался на 20-м месте - его готовы поддержать 6,4% респондентов.

Между тем, кандидаты в депутаты ЕП от "Нового Единства", действующий вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и европарламентарий Сандра Калниете занимают первое и третье места по популярности. За Домбровскиса готовы проголосовать 32,1% респондентов, а за Калниете - 26,9%.

В свою очередь, лидер списка ЛПМ, действующий депутат Сейма Вилис Криштопанс, которого 10,9% респондентов хотели бы видеть в следующем составе ЕП, значительно опередил своих сопартийцев Линду Лиепиню и Ричардса Шлесерса. Каждого из них поддерживают 5,2% респондентов.

Опрос SKDS проводился с 10 по 15 мая. В нем респондентам предлагалось выбрать девять кандидатов, которых они хотели бы видеть в качестве евродепутатов от Латвии, независимо от того, за какой список они проголосуют на выборах. В опросе приняли участие 1505 граждан Латвии.

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