Спикеры парламентов Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Нидерландов, Польши и Франции призывают Грузию отозвать закон об "иностранных агентах", сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

В открытом письме на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили лидеры стран Балтии, Польши, Чехии, Нидерландов и Франции заявили, что "дух и содержание закона несовместимы с европейскими нормами и ценностями".

Идея призвать Грузию отозвать этот спорный закон возникла во время встречи спикера Сейма Дайги Миерини (СЗК) и председателя Палаты депутатов Чехии Маркеты Пекаровой-Адамовой на прошлой неделе в Риге.

В своем письме спикеры парламентов подчеркивают, что нынешний закон направлен на то, чтобы заставить замолчать СМИ и организации гражданского общества, которые играют важную роль в демократическом обществе и помогают Грузии на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС).

"Мы призываем вас отозвать этот закон и начать содержательный и инклюзивный диалог с организованным гражданским обществом и жителями. Призываем вас соблюдать основные ценности, защищая права людей на собрания, и прекратить использование насилия и запугивания против мирных демонстрантов", - говорится в письме.

Главы парламентов заявили, что они были с Грузией на всех этапах процесса интеграции в ЕС, были свидетелями значительных политических изменений и огромных усилий, которые Грузия приложила за последние годы в проведении реформ. Совсем недавно Грузия получила четкий путь для начала переговоров о вступлении в ЕС, подчеркнули спикеры парламентов.

"Мы действительно очень высоко ценим наше сотрудничество, которое мы сформировали за эти годы. Это позволило нам вести открытый диалог даже по тем вопросам, в которых мы расходимся во мнениях. Мы всегда были едины во мнении по важным вопросам о ценностях и принципах", - отмечают авторы письма.

Председатели парламентов подчеркнули, что решение продолжить путь в ЕС является суверенным выбором Грузии и ее народа, отметив, что этот путь нелегок, но непоколебимая решимость и поддержка друзей делают его возможным.

"На самом деле надеемся, что Грузия не откажется от своего обязательства воспользоваться историческим окном возможностей, которое позволяет жителям Грузии стать частью общего пространства мира и благополучия, а также свободы и ценностей. Мы верим в европейское будущее Грузии и обязались вас поддержать", - говорится в письме.

Письмо подписали спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, председатель Рийгикогу Лаури Хуссар, председатель Палаты депутатов Чехии Пекарова-Адамова и председатель Сената Милош Выстрчил, спикер Палаты представителей Нидерландов Мартин Босма, маршал Сейма Польши Шимон Холовня и маршал Сената Малгожата Кидава-Блонская, а также председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

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