В Олайнское самоуправление поступила информация об аллергических кожных реакциях после купания в озере Межэзерес, которое расположено в Олайнском крае, сообщили агентству LETA в муниципалитете.

На данный момент об аллергических реакциях сообщили два жителя.

В самоуправлении пояснили, что бывают случаи, когда люди посещают места для купания и сталкиваются с проблемами со здоровьем - аллергическими кожными реакциями после купания в водоемах, где микробиологическое качество воды хорошее и при визуальном осмотре нет признаков загрязнения.

В то же время в муниципалитете подчеркнули, что по поручению самоуправления научный институт безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior проводит проверку качества воды. Для анализа были взяты пробы из самых популярных у жителей мест для купания - водохранилища у дороги Тирайне-Яунолайне, Межэзерса, Янюпского карьера, Лидумского карьера. Качество воды во всех упомянутых местах считается хорошим и подходящим для купания. В течение всего купального сезона будут проводиться повторные анализы воды.

Комментируя жалобы на аллергические реакции, в самоуправлении заявили, что, скорее всего, это связано с присутствием в воде микроскопических паразитов, которые могут вызывать проблемы со здоровьем у людей с более чувствительной кожей, а именно "зуд купальщиков".

В Инспекции здравоохранения пояснили, что "зуд купальщиков" вызывает реакция на некоторые микроскопические личинки паразитических червей, которые переносят водоплавающие птицы и млекопитающие. Личинки не всегда могут попасть в организм человека и погибают в течение короткого времени на коже. Считается, что "зуд купальщиков" или церкариозный дерматит распространен по всему миру в летние месяцы, в том числе и в наших широтах.

В большинстве случаев при обнаружении "зуда купальщиков" медицинская помощь не требуется. Инспекция здравоохранения напоминает, что сразу после купания следует вытереться сухим полотенцем. Симптомы могут быть облегчены любым противоаллергическим препаратом или успокаивающим кожу лосьоном.

Однако детям и другим людям, чувствительным к различным аллергенам, рекомендуется избегать купания в Межэзерсе.

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