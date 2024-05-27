Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") повторно поручила Министерству сообщения подать в Кабинет министров предложение о правовом регулировании механизма управления и надзора за проектом Rail Baltica, сообщили агентству LETA в офисе главы правительства Латвии.

Пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс отметил, что Минсообщению поручено немедленно представить правовое регулирование механизма управления и надзора за проектом Rail Baltica, а также определить механизм управления инфраструктурой и бухгалтерского учета проект. Ранее это поручение должно было быть выполнено до 30 марта, заявил Золднерс.

При разработке модели управления и надзора также поручено учесть продемонстрированный на сегодняшний день потенциал совместного предприятия и национальной структуры-исполнителя, чтобы достигнуть ориентировочных сроков и целей проекта.

Также Минсообщения поручено в сотрудничестве с Министерством юстиции предложить единое правовое регулирование для улучшения процедуры отчуждения недвижимости, обеспечив тем самым выполнение задачи, которая была установлена в октябрьской резолюции премьер-министра.

В резолюции премьер-министра подчеркивается, что дальнейшее развитие информационного доклада о масштабах и планах реализации проекта Rail Baltica, обеспечение функциональности проекта и соединения железнодорожных линий возможно только после утверждения соответствующего правового регулирования для управления и надзора за проектом Rail Baltica.

"Это позволит общественности и лицам, принимающим решения, понять и прояснить как правовые, так и инфраструктурные основы управления проектом, прежде чем будут приняты дальнейшие решения по общему масштабу проекта", - отметили в офисе премьер-министра.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") заявил агентству LETA, что Минсообщения выполнило всю свою домашнюю работу, добавив, что доклад о планируемых изменениях в управлении проектом был подготовлен еще в феврале.

"Уже три месяца Министерство финансов продолжает выступать против дальнейшего рассмотрения этого доклада, несмотря на то, что мы пытались согласовать его на разных уровнях - как путем неоднократного обсуждения на собраниях по сотрудничеству, так и путем индивидуальных встреч с премьер-министром и министром финансов", - отметил Бришкенс.

По словам политика, он предоставил правительству подробную информацию о реализации проекта Rail Baltica и в настоящее время не видит причин, по которым Министерство финансов должно продолжать откладывать принятие решений.

"В то же время, как мы неоднократно подчеркивали, любая дальнейшая задержка в принятии решений угрожает не только реализации проекта и его ускорению, но и привлечению полноценного финансирования ЕС для этого стратегически важного проекта", - подчеркнул министр.

Позже Бришкенс сообщил журналистам, что на четверг, 30 мая, запланирована встреча с премьер-министром Силиней, чтобы рассмотреть доклад в более широком кругу и перейти к принятию политических решений. "По-моему, дальнейшие задержки недопустимы", - подчеркнул министр сообщения, который "очень надеется", что доклад может быть рассмотрен правительством на заседании через неделю.

Бришкенс отрицательно оценивает то, что подготовленный в феврале доклад застрял в достаточно длительном процессе межведомственного согласования.

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