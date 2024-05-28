Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Нормативная база предвыборной агитации и дебатов не должны решаться в накаленной предвыборной атмосфере, как это делается сейчас, заявила министр культуры Агнесе Логина в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По ее словам, перед выборами преобладает популизм и развиваются идеи, которые по своей сути опасны для латвийской демократии. В то же время партии пытаются завоевать "последние очки перед выборами".

Министерство культуры считает, что сфера СМИ должна становиться все более саморегулируемой, и инструменты саморегулирования необходимо развивать, чтобы принимаемые решения были качественными, продуманными и последовательными. По словам Логиной, эти принципы закреплены и в основных направлениях медиаполитики.

Она намерена сделать все возможное, чтобы СМИ не рассматривали предвыборные дебаты как агитацию. "Это абсурд и реальная угроза латвийской демократии", - резюмировала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм передал в комиссии критикуемые журналистами поправки к закону о предвыборной агитации, согласно которым предвыборные дебаты должны рассматриваться как предвыборная агитация.

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