Пока Pasažieru vilciens потихоньку заменяет старые электропоезда на новые, старые поезда еще стоят в депо. Часть из них, по крайней мере в обозримом будущем, останется там в качестве резерва, если сломается один из новых поездов. Однако часть также может быть продана, пишет LSM.lv.

В настоящее время семь из 25 старых электропоездов все еще находятся в ежедневной эксплуатации. Они также будут сняты с рельсов, когда Латвия получит оставшиеся поезда Škoda. После этого 13 полных составов останутся в депо.

"Мы держим в резерве 13 составов. Соответственно, эти 13 поездов находятся в таком состоянии, когда не требуется дополнительных инвестиций. Они находятся в рабочем состоянии. Если возникнет необходимость, эти поезда могут быть безопасно выведены на линию и способны перевозить пассажиров", - заявил глава Отдела коммуникации и маркетинга Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс.

Судьба остальных 12 поездов еще не решена. Однако, по словам представителей Pasažieru vilciens, торопиться не стоит, так как места в депо хватит на всех. Одним из возможных вариантов может стать продажа этих поездов.

Поскольку они только недавно закончили свою работу на рельсах, теоретически их можно было бы продать в другую страну для дальнейшего использования. Однако глава Исследовательского отдела Железнодорожного музея Томс Алтбергс заявил, что возраст и ширина колеи этих поездов затруднят их продажу.

"Их моральный и, фактически, физический износ настолько заметен, что я не думаю, что кому-то это будет интересно. Есть и гораздо более новые единицы подвижного состава, которые были произведены относительно недавно и были отправлены на металлолом, потому что нигде в мире нет спроса на вагоны, локомотивы такой ширины колеи, за исключением России, где есть и более современные поезда", - пояснил он.

Железнодорожному музею очень хотелось бы иметь один из этих поездов, поскольку они представляют музейную ценность. Однако ему не хватает финансирования и места, ведь в музее уже есть представитель этой модели, но более старый - выпущенный еще в 1963 году и изъятый из обращения в 2004 году.

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