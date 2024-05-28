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Во вторник, 28 мая, Кабинет Министров принял подготовленные Министерством земледелия правила о передаче (продаже) домашних (комнатных) животных, которые определяют, какую обязательную информацию необходимо будет указывать в объявлении о продаже собаки, кошки и домашнего (комнатного) хорька.

В Министерстве земледелия порталу Delfi сообщили, что обязательное условие о размещении такой информации в объявлении необходимо для улучшения благополучия и защиты домашних животных при их передаче другому владельцу. Это также поможет отследить животных, чтобы защитить потенциальных покупателей и сократить теневую экономику в сфере торговли животными в стране.

Правила предусматривают минимальный возраст, при котором домашнее животное можно передавать новым владельцам. Например, собаку можно передавать (продавать) не ранее восьминедельного возраста, а кошку – не ранее 12-недельного возраста.

Также определены требования, согласно которым недопустимо передавать новому владельцу животное с эктопаразитами. Кроме того, определены дополнительные требования для животных с хроническими заболеваниями и патологиями. В таких случаях новый владелец животного должен быть письменно проинформирован о состоянии здоровья питомца.

Домашнее животное нужно передавать другому владельцу вместе с документами, например, собаку или кошку передают вместе с европейским ветпаспортом, включающим информацию о вакцинации.

В отдельных случаях при передаче животного новому владельцу необходима справка практикующего ветеринарного врача о состоянии здоровья животного, например, если животное передают в специализированное торговое место.

В Министерстве земледелия утверждают, что в интересах покупателя приобрести животное путем оформления документа, удостоверяющего факт приобретения питомца. Вид документа выбирается в зависимости от каждого отдельного случая: это может быть договор купли-продажи, расписка, чек, договор об адоптации или иной документ, подтверждающий сделку.

В объявлении о предложении собаки, кошки или домашнего (комнатного) хорька должны быть указаны сведения о дате рождения или возрасте животного; порода животного указывается только для тех животных, родословные которых выданы соответствующими организациями заводчиков, зарегистрированных в Центре сельскохозяйственных данных.

При этом также следует указать название питомника или имя заводчика, а также номер родословной животного. Для остальных животных указывается, что домашнее (комнатное) животное является беспородным. Также необходимо будет указывать страну происхождения животного, состояние здоровья животного и номер микрочипа питомца.

Допускается размещение объявлений о продаже домашних животных до достижения питомцем возраста, когда его можно передавать другому владельцу. В этом случае также должна быть указана дата, с которой можно будет забрать домашнее животное, а вместо номера микрочипа и номера родословной животного необходимо указать номер микрочипа и номер родословной его матери.

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