Юридическая комиссия Сейма сегодня поддержала поправки к Уголовному закону перед третьим чтением, предусматривающие установление более суровых наказаний за ряд преступлений, в том числе за жестокое обращение с животными, вождение в состоянии опьянения, использование идентичности другого лица, уклонение от мобилизации, а также преступные деяния, связанные с насилием, сообщает агентство LETA.

В пресс-службе Сейма сообщили, что планируется за жестокое обращение с животным, в результате которого оно погибло, а также за истязание животного, в результате которого оно погибло или было покалечено, применять лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или надзор пробации с лишением права на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет. Сейчас закон предусматривает применение лишения свободы на срок до трех лет. Изменения предложены после оценки коллективного заявления "Реального тюремного заключения для истязателей и убийц животных", которое подали более 31 000 граждан.

Как отмечают авторы законопроекта, особо вредное и жестокое обращение с животными признается в случаях, когда оно совершается в публичном месте или в присутствии несовершеннолетнего. За такие преступные деяния предполагается ужесточить максимальный срок лишения свободы, назначив вместо ранее установленных пяти лет шесть лет. В указанных случаях предусмотрено отказаться от возможности применения к нарушителям такого основного наказания, как общественная работа и штраф.

Кроме того, планируется ужесточить наказание за ряд преступлений, связанных с насилием, в том числе за умышленное нанесение телесных повреждений, угрозу совершения убийства или нанесение тяжкого телесного повреждения, если были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены. Предполагается, что за это больше нельзя будет применять общественную работу или штраф.

За доведение лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства можно будет применить лишение свободы на срок до пяти лет вместо установленных сейчас трех лет. Если же пострадавшее лицо находилось от виновного в материальной или иной зависимости — на срок до семи лет с исключением возможности применения кратковременного лишения свободы, надзора пробации или общественных работ.

Поправками планируется отказаться от возможности применения общественной работы в качестве наказания за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других опьяняющих веществ. Кроме того, общественные работы нельзя будет применять за отказ от проверки воздействия опьяняющих веществ или оставление места ДТП.

За умышленное уклонение от мобилизации, совершенное лицом, подлежащим мобилизации для проведения мероприятий гражданской обороны, можно будет также наказывать лишением свободы на срок до одного года. В случае уклонения от мобилизации военнослужащего запаса, резервиста или земессаргса — лишением свободы на срок до трех лет. В настоящее время назначенное законом наказание за это — кратковременное лишение свободы, надзор пробации, общественная работа или штраф.

За использование идентичности другого лица, если этим государству, самоуправлению или лицу, идентичность которого использована, причинен существенный вред, или если он совершен с целью мести, корысти или шантажа, планируется наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом. Если же идентичность другого лица будет использована при прохождении проверки владения латышским языком или других установленных Законом о гражданстве знаний, чтобы создать для этого лица возможность получить гражданство Латвии в порядке натурализации, можно будет применить лишение свободы до двух лет вместо установленного сейчас одного года.

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