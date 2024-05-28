Министр обороны Андрис Спрудс подписал меморандум об участии Латвии в силах быстрого реагирования и взаимопомощи в киберпространстве Европейского союза, сообщает Rus.Lsm со ссылкой на Министерство обороны.

Цель проекта — развивать и углублять сотрудничество стран блока в сфере кибербезопасности, обмениваться информацией и проводить совместные учения, совместно реагировать на инциденты, оценивать угрозы и развитие совместной защиты в этой сфере.

Руководство проектом на год берет одна из стран-участниц в порядке ротации. В настоящий момент в этом проекте председательствует Литва.

Сейчас в проекте участвуют Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения и Хорватия.

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