Foto: Valsts policija

"Мы здесь, чтобы вы были в безопасности!" - с таким лозунгом и новым видеороликом антитеррористическое подразделение Государственной полиции Omega объявило набор новых бойцов, сообщили порталу Delfi в полиции.

С этого года изменен критерий образования, что позволяет вступить в подразделение большему количеству людей. Если раньше от претендента требовалось как минимум высшее образование первого уровня, то теперь годится и начатое высшее образование.

От претендентов ожидают целеустремленности, высокой психологической устойчивости и хорошей физической подготовки. Вступить в подразделение Omega не могут ранее судимые лица.

Предыдущий опыт и выбранный на данный момент профессиональный путь не имеют решающего значения, поскольку все кандидаты пройдут обучение и подготовку. При этом подавать заявки могут и те, кто уже ранее связал свою карьеру со службами внутренних дел или обороной.

Претенденты должны отправить мотивационное письмо и CV на адрес электронной почты omega13@vp.gov.lv.

Omega — специально обученное и оснащенное подразделение, которое выполняет сложные задачи, связанные с повышенной опасностью, в том числе освобождение заложников, арест особо опасных преступников, поиск взрывчатых веществ.

Авторы видеоклипа и песни - режиссёр и видеохудожник Эдгар Транкалис и рэпер Арвис Рейкс.

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