Самоуправления не распоряжаются находящимися в их собственности лесными ресурсами грамотно и не получают максимальную выгоду от управления ими. К такому заключению в результате проверки пришел Госконтроль, сообщает агентство LETA.

Полученные в ходе ревизии доказательства свидетельствуют о том, что в самоуправлениях Алуксненского, Елгавского, Краславского, Салдусского и Сигулдского краев в целом нет информации о 63% лесных ресурсов (5451 га) — не проводилась инвентаризация леса. Но и на инвентаризированных лесных территориях общей площадью 5072 га должным образом не выполняются все предусмотренные циклом ведения лесного хозяйства действия, такие как восстановление леса после вырубки, уход за молодняком и древостоем, защита от вредителей и животных, содержание мелиоративной и лесной инфраструктуры. Не предпринимая этих действий, самоуправления сокращают будущую стоимость леса и возможность ежегодно получать доходы вплоть до 3 438 400 евро.

"В народе известна и широко распространена поговорка о том, что лес — это зеленое золото Латвии, однако лес становится таковым только в том случае, если его правильно обслуживать", — отметил член совета Госконтроля Оскар Эрдманис.

Леса в Латвии занимают 3 305 000 га, из которых государство обслуживает 1 521 000 га, или 46%, а остальным — 1 784 000 га, или 54%, — управляют другие лесовладельцы, в том числе самоуправления. Всего в собственности или правовом владении самоуправлений находится около 122 714 га леса, что составляет 4% от общей площади лесов в стране. Включенные в ревизионную выборку леса пяти самоуправлений занимают площадь 8596 га, или 14% от общей площади муниципальных лесов (кроме Риги). Действия с лесом и хозяйствование в нем в Латвии регулируются лесной политикой, законом о лесе и правилами Кабинета министров, которые одинаково распространяются на всех собственников леса. До сих пор действия самоуправлений по обслуживанию лесов в основном ограничивались разработкой лесосек или продажей лесной собственности, и самоуправления мало или вообще не оценивали влияние леса на среду, биологическое разнообразие и недревесные ресурсы леса.

Анализ данных обо всех самоуправлениях Латвии показал, что у них нет актуальной информации как минимум о 27% муниципального леса.

Самоуправления, в которых прошла ревизия, вообще не проводили инвентаризацию лесов на площади 3523,64 га, для части проведенная инвентаризация уже не актуальна, так как была осуществлена 20 и более лет назад. Стоимость запаса древесины на всех не инвентаризированных самоуправлениями лесных площадях оценивается как минимум в 2 379 000 евро, на основании предположения, что преобладающим видом деревьев на большинстве площадей являются мягкие лиственные деревья.

В ходе ревизии в ряде случаев были выявлены несоответствия в данных инвентаризации леса, так как преобладающий вид деревьев и их возраст не совпадали с обнаруженным во время обследования составом лесонасаждений, что ограничивает способность принимать обоснованные решения для действий по ведению лесного хозяйства, а также создает риск мошенничества при сделках по отчуждению лесной собственности и лесосек.

Указанные самоуправления не включили в свои документы планирования стратегический план действий с лесными ресурсами и не обеспечили полное планирование лесного хозяйства. Только самоуправления Алуксненского и Салдусского краев разработали планы ведения хозяйства для инвентаризированных лесов. В целом самоуправления в сфере ведения лесного хозяйства должны существенно улучшить свою деятельность.

В ходе ревизии отмечена тенденция "жить сегодняшним днем": в общем объеме восстановленного леса большинство (57%) восстанавливается естественным образом, в основном зарастая малоценными видами лиственных деревьев — осиной и белой ольхой. В то же время, при лесозаготовках проверенные в ходе ревизии самоуправления леса в основном получают ассортимент хвойных деревьев — сосны и ели (61%).

Включенные в ревизионную выборку самоуправления не обеспечивают качественный и своевременный уход всему молодняку и древостою, а обслуживают лишь половину восстановленных лесных площадей, и то не в надлежащем объеме и качестве. Таким образом, в муниципальных лесах образовались сгущенные лесонасаждения, в результате чего оказывается негативное, зачастую даже необратимое воздействие на качество преобладающей древесной породы и существенно замедляется рост древесины.

Хотя в качестве одной из причин невыполнения действий по ведению лесного хозяйства самоуправления отмечают недостаток финансирования, согласно подсчетам Госконтроля, в результате вырубки переросших и достигших лесорубочного возраста лесов указанные самоуправления получили бы доход в размере не менее 1 млн евро. На эти средства самоуправления могли бы провести необходимые действия по ведению лесного хозяйства, в том числе привести в порядок границы, провести инвентаризацию и наладить обслуживание лесной инфраструктуры.

На мелиорированных лесных площадях муниципалитеты не выявили и не ведут учет принадлежащих им мелиоративных систем объемом не менее 3,26 га — они не обследованы и не предприняты действия по обеспечению функциональности существующих мелиоративных систем, такие как ликвидация бобровых плотин. Из-за ненадлежащего содержания мелиоративных систем муниципалитеты рискуют потерять лесонасаждения на площади 200 га (на обследованных в выборке участках). Кроме того, в ряде районов зафиксированы заболоченность и гибель лесов.

В ходе ревизии Госконтроль дал 60 рекомендаций, при внедрении которых самоуправления получат полную и достоверную информацию обо всех имеющихся в их собственности и правовом владении лесных ресурсах; смогут внедрить стратегическое планирование управления лесными ресурсами и необходимыми финансовыми потоками, а также подготовят план ведения лесного хозяйства; будут выполнять необходимые в цикле лесного хозяйства действия для повышения продуктивности лесонасаждений, подлежащих хозяйственному использованию, и таким образом стремиться добиться как можно более высокой стоимости в будущем; при сделках по продаже лесной собственности и лесосек получат соответствующие рыночной ситуации доходы.

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