Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое единство") призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) увеличить масштабы гуманитарной помощи в Украине и заверил в поддержке Латвии народу Украины, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Минздраве, министры здравоохранения стран Балтии во вторник, 28 мая, встретились с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом. Встреча прошла в Женеве, во время сессии 77-й Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

В ходе встречи министр отметил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено более 700 больниц, ранены и погибли медработники. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Газе и на всей ее территории, где необходима быстрая и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи.

Министры в беседе с главой ВОЗ подняли актуальные вопросы региона в сфере здравоохранения, особо подчеркнув необходимость ВОЗ сделать все, что в силах организации для оказания поддержки Украине. Абу Мери также отметил, что Латвия ценит работу ВОЗ над Соглашением о мерах превенции и готовности в связи с пандемиями, или так называемым пандемическим договором — но необходимо продолжать дискуссии до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о действительно осмысленном и приемлемом для всех сторон проекте пандемического договора.

Латвия ценит интенсивное сотрудничество с ВОЗ, которое способствовало совместным проектам и активности, в том числе в сфере психического здоровья, вакцинации, доступности медикаментов, реабилитации, вопросах финансирования здравоохранения.

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