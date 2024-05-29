Foto: LETA

Партии и их объединения с 10 февраля, когда в Латвии начался период предвыборной агитации, до 28 мая в целом заключили договоры о лимитированных расходах на агитацию в общей сумме 1 955 351,87 евро, свидетельствует информация, обобщенная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

KNAB поясняет, что в период предвыборной агитации для каждой политической силы установлен лимит финансовых средств, то есть деньги, которые она может потратить на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения.

Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании. В расходы на предвыборную агитацию включаются как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

До сих пор больше всего денег потратил "Объединенный список" — 399 198,29 евро, далее следует "Союз "зеленых" и крестьян", задекларировавшей расходы на 273 588,82 евро. Третья политическая сила, которая на агитацию потратил больше всего, — "Латвия на первом месте" с 231 707 евро, а также "За стабильность!" с 219 804,87 евро.

Расходы остальных партий таковы:

"Новое единство" — 190 218,92 евро;

"Для развития Латвии" — 147 856,35 евро;

"Национальное объединение" — 138 143,83 евро;

"Согласие" — 113 721,05 евро;

"Суверенная власть" — 71 838,81 евро;

Движение "За!" — 70 505,64 евро;

"Прогрессивные" — 46 724,92 евро;

"Новая консервативная партия" — 26 662,49 евро;

"Народ. Земля. Государственность" — 18 896,28 евро;

"Центристская партия" — 6169,68 евро;

Объединение "Младолатыши" — 314,92 евро.

В свою очередь, "Сила народной власти" не задекларировала никаких расходов.

Каждый из 16 заявленных на выборах списков кандидатов в депутаты может расходовать на лимитированные агитационные расходы не более 635 317,44 евро.

KNAB напоминает, что в период предвыборной агитации провайдеры рекламных услуг и агитаторы обязаны информировать KNAB обо всех заключенных рекламных договорах.

Информация о каждом заключенном договорном обязательстве должна быть представлена в KNAB в течение трех дней после его заключения.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit