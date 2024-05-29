Партии и их объединения с 10 февраля, когда в Латвии начался период предвыборной агитации, до 28 мая в целом заключили договоры о лимитированных расходах на агитацию в общей сумме 1 955 351,87 евро, свидетельствует информация, обобщенная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

KNAB поясняет, что в период предвыборной агитации для каждой политической силы установлен лимит финансовых средств, то есть деньги, которые она может потратить на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения.

Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании. В расходы на предвыборную агитацию включаются как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

До сих пор больше всего денег потратил "Объединенный список" — 399 198,29 евро, далее следует "Союз "зеленых" и крестьян", задекларировавшей расходы на 273 588,82 евро. Третья политическая сила, которая на агитацию потратил больше всего, — "Латвия на первом месте" с 231 707 евро, а также "За стабильность!" с 219 804,87 евро.

Расходы остальных партий таковы:

"Новое единство" — 190 218,92 евро;

"Для развития Латвии" — 147 856,35 евро;

"Национальное объединение" — 138 143,83 евро;

"Согласие" — 113 721,05 евро;

"Суверенная власть" — 71 838,81 евро;

Движение "За!" — 70 505,64 евро;

"Прогрессивные" — 46 724,92 евро;

"Новая консервативная партия" — 26 662,49 евро;

"Народ. Земля. Государственность" — 18 896,28 евро;

"Центристская партия" — 6169,68 евро;

Объединение "Младолатыши" — 314,92 евро.

В свою очередь, "Сила народной власти" не задекларировала никаких расходов.

Каждый из 16 заявленных на выборах списков кандидатов в депутаты может расходовать на лимитированные агитационные расходы не более 635 317,44 евро.

KNAB напоминает, что в период предвыборной агитации провайдеры рекламных услуг и агитаторы обязаны информировать KNAB обо всех заключенных рекламных договорах.

Информация о каждом заключенном договорном обязательстве должна быть представлена в KNAB в течение трех дней после его заключения.

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