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Вечер вторника выдался для Паулы Александровичи неудачным: во время поездки в трамвае №1, женщина заметила, что сидевший рядом мужчина улыбается и снимает на видео ее дочь, которой всего год и 9 месяцев. Хотя мужчина отрицал, что снимал именно ее дочь, на просьбу показать запись он отреагировал агрессивно, швырнул женщине телефон в лицо и убежал.

Паула написала заявление в полицию и надеется, что мужчина понесет справедливое наказание, хотя ей ясно, что оно будет только административным. При этом она надеется, что ее опыт позволит другим быть осторожными, а обществу – меньше игнорировать такие ситуации.

Паула села в трамвай №1 с двумя детьми. Коляска с ребенком была обращена к мужчине, сидевшему в метре от семьи. Только приводя в порядок одежду дочери, Паула заметила, что мужчина снимает ее дочь, "что-то бормоча про себя и улыбаясь".

Мужчина не ответил на вопрос женщины, зачем он снимает ребенка, но позже начал оправдываться - мол, снимал деревья из окна трамвая. Паула не поверила, потому что окно было слишком высоко, а ракурс камеры - слишком низким.

Паула предложила мужчине показать телефонную галерею, но в ответ он начал обзывать женщину. На угрозу женщины вызвать полицию мужчина смело ответил, что ему все равно. Паула, однако, не смогла сама позвонить в полицию, поскольку ее телефон не работал. По мере обострения конфликта мужчина швырнул телефон в лицо Паулы. Затем она почувствовала сильный запах алкоголя.

Лишь когда мужчина попытался поднять руку на Паулу, в конфликт вмешался другой пассажир и начал кричать на мужчину. Это заставило мужчину выйти из трамвая.

Паула была удивлена ​​равнодушием окружающих – рядом с Паулой сидели и другие люди, но в разрешение этой ситуации включился только один пассажир. "Сегодня я чувствовала себя разбитой и бессильной с двумя детьми, спасибо женщине, которая обняла меня, когда я плакала", - написала в Facebook Паула, призвав матерей проявлять осторожность.

В среду утром Паула пошла в полицейский участок, где написала заявление. Полицейский посоветовал женщине обратиться к врачу, поскольку, когда мужчина швырнул телефон ей в лицо, тот отскочил от живота женщины, что повредило еще незажившую рану.

Паула понимает, что ничего, кроме административного наказания мужчине не грозит, ей жаль, что таких людей не "сажают сразу", ведь в этот раз он только "снимал и ухмылялся", а в следующий раз может сделать что-нибудь похуже.

Если у пассажиров возникают конфликтные ситуации в общественном транспорте Риги, они могут сообщить об этом водителю, который привлечет ответственные службы. Написать жалобу в полицию или сообщить о конфликте можно также в мобильном приложении Рижской Муниципальной полиции.

Водителю приходится управлять трамваем, следить за дорожным движением, посадкой и высадкой пассажиров, поэтому он не может постоянно следить за тем, что происходит в салоне транспорта, - поясняет представитель "Rīgas satiksme" Байба Барташевица-Фелдмане.

Видеозаписи из салона доступны в течение пяти дней, но в таких и подобных случаях можно зарезервировать отдельные записи. Тогда "продолжительность жизни" записей будет дольше.

Государственная полиция подтвердила Delfi, что заявление женщины поступило в среду. Для установления личности мужчины начата проверка материалов.

Полиция подчеркивает, что относится к подобной информации серьезно и в подобных ситуациях призывает жителей немедленно звонить в полицию по номеру 112, чтобы стражи порядки могли оперативно отреагировать и выяснить обстоятельства дела и идентифицировать причастных лиц.

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