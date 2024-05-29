Розничный торговец Lidl на протяжении трех лет с помощью 15 000 евро поддержит программу Рижского зоопарка для учебных заведений. Тема программы — старые и биологически ценные леса, сообщила агентству LETA руководитель Отдела маркетинга и коммуникаций зоопарка Даце Салная.

Средства, выделенные Lidl, позволят зоопарку создать программу для образовательных учреждений, которую реализуют в одном из учебных помещений Центра экологического образования будущего зоопарка — "Лес".

Lidl стал также "крестным отцом" черных аистов — редких и охраняемых в Латвии птиц. Проживающую в Рижском зоопарке пару черных аистов сегодня "окрестили" Шварцем и Мелне.

Самка черных аистов прибыла в Рижский зоопарк в конце ноября 2019 года. Птица вместе с другими сородичами не улетела зимовать в теплые края, а осталась в Латвии, и из-за нехватки корма сильно похудела. Истощенный и немощный, аист обнаружен заботливыми людьми и доставлен в зоопарк. Под наблюдением специалистов Мелне восстановилась. Шварц, в свою очередь, значительно моложе. Он вылупился в зоопарке в Чехии и прошлой осенью прибыл в Ригу.

Предполагается, что в Латвии в дикой природе встречается около 500-700 пар черных аистов. За последние 30 лет их популяция сократилась на треть. Черные аисты показывают, что в Латвии сокращается количество старых и биологически ценных лесов, в результате чего уменьшилась естественная обитаемая среда этих животных.

В период миграции и зимовки им угрожает охота, а также чрезмерное и бесконтрольное употребление пестицидов в местах содержания птиц.

Для содержания несвободной популяции в зоопарках уже более 30 лет действует племенная книга черных аистов, в которую вошли и живущие в Риге птицы.

За последние 40 лет в Рижском зоопарке вылупились 27 детенышей, из дикой природы с различными травмами на реабилитацию поступило более 40 птиц. В другие организации в Польше, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Словакии, Нидерландах и Великобритании отправлено более 30 черных аистов. Часть попавших на реабилитацию птиц вылечили и вернули в дикую природу.

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