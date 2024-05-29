На выборах Европарламента могут проголосовать граждане, которые находятся за рубежом. Во-первых, во многих странах в субботу, 8 июня, откроются избирательные участки. Во-вторых, можно проголосовать по почте, но для этого надо поторопиться - подать заявку в электронном формате до 31 мая.

Есть два способа проголосовать на евровыборах для тех граждан, которые будут находиться за границей.

Во-первых, непосредственно 8 июня в избирательных участках, открытых в посольствах Латвии в других странах. Такие участки будут работать с 8.00 до 20.00 по МЕСТНОМУ времени. Cписок посольств, в которых будут открыты избирательные участки, можно найти здесь, пролистав до конца список - до Ārvasltīs (откроется список).

Во-вторых, есть возможность проголосовать по почте, если вы никак не можете добраться до посольства или же в стране вашего пребывания нет латвийского представительства. С 4 до 31 мая нужно использовать портал услуг государственного управления (Latvija.lv), ссылка - здесь.

После успешного подключения к э-услуге избиратель сможет ознакомиться с порядком голосования и скачать материалы, необходимые для голосования - то есть, комплект списков.

Избиратель должен сам распечатать материалы для голосования, сделать выбор и выслать выбранный список в почтовом конверте в Ригу по почте в избирательную комиссию (почтовый адрес Smilšu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1050).

Действительными будут признаны те почтовые конверты, которые в комиссии по голосованию по почте будут получены до начала подсчета голосов - утра 9 июня.

Подробная информация о голосовании за рубежом - здесь.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !