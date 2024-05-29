В начале этого года в Латвии проживало 180 455 неграждан, 1 719 396 граждан и 141 702 иностранца, сообщили представители Управления по делам гражданства и миграции на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества.

Еще 4696 неграждан проживали за границей.

Согласно статистике, с 1995 года количество неграждан ежегодно уменьшается. Если в 1995 году в Латвии было зарегистрировано 730 000 неграждан, то в 2023 году - 187 404.

В начале года в Риге было зарегистрировано 91 689 неграждан, в Даугавпилсе - 10 744. В других крупных городах было зарегистрировано меньшее количество неграждан, например, в Резекне - 1241 негражданин, а в Огрском крае - 2694 негражданина.

Около половины неграждан - люди старшего возраста: 30% - в возрасте 71 года и старше, 24% - в возрасте 61-70 лет. Возраст 20% составляет от 51 до 60 лет. Дети, родившиеся в семьях неграждан после 1 января 2020 года, больше не получают статус негражданина.

В этом году семь человек отказались от статуса негражданина Латвии, а 48 были его лишены. Среди них - граждане США, России и Израиля.

В 2021 году было подано 562 заявления на натурализацию, в 2022 году - 1175, в 2023 году - 1280. В этом году до конца апреля было зарегистрировано 301 заявление.

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