Крупные, больно ударяющие градины, ливень и радость, что не нужно поливать огород - так пользователи соцсетей реагируют на непогоду, накрывшую Латвию в среду, 29 мая, днем.
До 21.00 среды действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии: над восточной частью Риги (на правом берегу Даугавы) пройдут ливневые и грозовые облака. Ожидается сильный дождь, град, возможен порывистый ветер. Непогода ожидается и в других регионах страны.
Еще до семи вечера непогода накрыла многие регионы - люди делятся фото и видео в соцсетях.
Уже объявлено, что в среду будет переменная облачность, во второй половине дня сформируются кучевые дождевые облака, которые принесут кратковременные ливни и грозы на большей части территории страны, местами пройдут сильные дожди, также ожидается в отдельных регионах возможен град.