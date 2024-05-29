Крупные, больно ударяющие градины, ливень и радость, что не нужно поливать огород - так пользователи соцсетей реагируют на непогоду, накрывшую Латвию в среду, 29 мая, днем.

До 21.00 среды действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии: над восточной частью Риги (на правом берегу Даугавы) пройдут ливневые и грозовые облака. Ожидается сильный дождь, град, возможен порывистый ветер. Непогода ожидается и в других регионах страны.

Еще до семи вечера непогода накрыла многие регионы - люди делятся фото и видео в соцсетях.

Secinājums - jāmeistaro kāds piestiprināms, piepūšams matracis no 12v, rumaku nosargāt. Pēc šīm karstuma anomālijām norma katru gadu lielgraudu krusas. Pat šāda bija sāpīgi ļoti. #krusa #rīga pic.twitter.com/duUk5j8E0W — Rolands Svētiņš (@Forwox) May 29, 2024

Rīga. 29.05.2024. Ja jau, tad jau ... duša ar visu kleitu un kā bērnībā pa peļķēm ... 😂😂😂 #Rīga #Lietusgāzes Paldies @boms_tricis @meteozinas @MeteoLatvia prognozes piepildijās,un dārzs arī nebūs šodien jālaista. Brīvs vakars! 👌😁😂 pic.twitter.com/tJVdNoDK2N — Ingrīda Avotiņa (@Ingrida_Avotina) May 29, 2024

⚡️29. maija zibens izlādes no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.

Foto: krusa Limbažos, Daina Grīnberga pic.twitter.com/Rlqt4pyd3S — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 29, 2024

Уже объявлено, что в среду будет переменная облачность, во второй половине дня сформируются кучевые дождевые облака, которые принесут кратковременные ливни и грозы на большей части территории страны, местами пройдут сильные дожди, также ожидается в отдельных регионах возможен град.

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