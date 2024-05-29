Латвия и Чехия - отличные союзники и по Европейскому союзу, и по НАТО, и могут сотрудничать не только в сфере безопасности, но и в укреплении экономических отношений, особенно в развитии оборонной промышленности, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Главы правительств обсудили дальнейшие шаги по военной поддержке Украины, сотрудничество по укреплению восточного фланга НАТО и внешних границ альянса, инициативу Чехии по артиллерийским боеприпасам, инициативу коалиции дронов под руководством Латвии и Великобритании, а также экономическое и военно-промышленное сотрудничество.

Силиня и Фиала отметили, что необходимо искать новые пути для скорейшего предоставления практической военной помощи Украине, а также указали на необходимость совместной работы стран НАТО и ЕС над развитием оборонной промышленности. Силиня подчеркнула, что Латвия может перенять в этой сфере опыт Чехии и выразила благодарность за участие чешских военнослужащих в подразделении расширенного присутствия НАТО в Латвии.

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