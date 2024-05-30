Отопительный сезон 2023/2024 года прошел спокойно, цены были стабильными и ниже, чем год назад, заявил в интервью агентству LETA Давис Скулте, председатель правления SIA Elenger — дочерней фирмы эстонского Eesti Gaas в Латвии.

При этом потребление в отопительный сезон было несколько выше, особенно в январе, да и в целом потребление природного газа в Латвии в первом квартале было на 25% выше, чем годом ранее.

Elenger работает на рынке природного газа и энергии в Латвии с 2017 года, обслуживая в основном бизнес-клиентов.

Компания предлагает частным лицам две альтернативы - фиксированную цену и гибкий тарифный план, который означает, что цена периодически пересматривается. Большинство клиентов выбрали тарифный план с плавающей ценой.

"Он самый выгодный. Осенью еще были опасения по поводу поставок газа и их достаточности в новых условиях, но ничего из этого не сбылось, и цены на природный газ в течение этого года снижались", - сказал Скулте, добавив, что сейчас клиенты платят меньше, чем год или два назад.

Говоря об убытках бывшего газового монополиста Latvijas gāze в прошлом году, Скулте сказал, что это следствие структурных изменений на рынке за последние пару лет.

"Это следствие перемен на рынке, переориентации с поставок природного газа с Востока на поставки сжиженного природного газа. Мы смотрим на это только позитивно", - сказал Скулте. Есть и локальный аспект - если раньше всегда была монополия без вариантов, то теперь часть клиентов устала от этого и хочет перемен.

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