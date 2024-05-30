Во многих латвийских реках и озерах температура воды превышает +20 градусов, но в море, особенно на Курземском побережье Рижского залива, по-прежнему холодная вода, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ранним утром в четверг температура воды в порту Рои составляла всего +4,7 градуса, в Мерсрагском порту +7,5 градуса, на Колке +13,7 градуса и в порту Скулте +13,2 градуса.

У Даугавгривского пирса температура воды колеблется в переделах +10...+14 градусов, в Вентспилсском порту она повысилась до +15 градусов.

По информации Юрмальской пляжной службы спасения, в среду вечером в Каугури и Майори температура воды составляла +11 градусов, в Булдури - на градус выше.

В крупнейших озерах вода прогрелась до +17...+22 градусов.

В Лиелупе и Венте температура воды утром была преимущественно в пределах +21...+23 градусов, в Айвиексте - от +22 до +24 градусов, в Гауе - от +18 до +20 градусов, в Даугаве - до +22 градусов. В остальных реках температура составляет от +16 до +23 градусов.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!