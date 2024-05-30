Банк Латвии предупреждает о мошенниках, которые от имени президента Банка Латвии направляют электронные письма с требованием предоставить в электронной форме различную информацию об участнике финансового рынка, в том числе финансовые данные, сообщили порталу Delfi в Банке.

Банк Латвии призывает в таких ситуациях не предпринимать никаких действий, не предоставлять информацию и незамедлительно связаться с непосредственным надзорным куратором Банка Латвии. Если существуют опасения о достоверности запроса или же данные уже разглашены, Банком призывает незамедлительно сообщать об этом.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Банк Латвии призывает участников рынка быть бдительными, критически оценивать информацию в электронном письме, уделяя особое внимание адресу электронной почты отправителя, и ни в коем случае не сотрудничать с предполагаемыми мошенниками.

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