В Риге 11 июня состоится саммит Восточного фланга НАТО, в котором наряду с президентами Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Венгрии и премьер-министром Швеции примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

В четверг, 30 мая, президент Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с министром иностранных дел Байбой Браже, чтобы обсудить предстоящий саммит и актуальные вопросы внешней политики. Кроме того, стороны обсудили участие президента страны в саммите высокого уровня "За мир для Украины", который пройдет 15 июня и 16 июня в Швейцарии, и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне с 9 июля по 11 июля.

Рижский саммит стран Восточного фланга НАТО пройдет в юбилейный для НАТО год: в этом году отмечается 75-летие создания НАТО и 20-летие членства Латвии в НАТО. Цель саммитов стран Восточного фланга НАТО - незадолго до проведения саммитов НАТО координировать позиции стран по важным для безопасности и обороны восточного фланга НАТО вопросам.

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