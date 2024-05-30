Сейчас Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит 55 ведомственных проверок возможных нарушений предвыборной агитации, в том числе 31 возможного случая скрытой агитации перед выборами в Европарламент (ЕП), сообщает агентство LETA со ссылкой на KNAB.

KNAB начал пять административных процессов, три из которых связаны с несвоевременной подачей сообщений о размещении агитации, и два — с несоблюдением ограничений агитации.

10 февраля начался период предвыборной агитации перед выборами в ЕП, который продлится до дня выборов — 8 июня.

Согласно информации, опубликованной KNAB, максимальный размер предвыборных расходов партии или объединения партий составляет 635 317 евро, у Европейской политической партии — 63 532 евро, у несвязанного лица — 10 500 евро.

Согласно закону о предвыборной агитации, если в период предвыборной агитации KNAB установит, что политическая партия или объединение политических партий превысит максимально разрешенную сумму предвыборной агитации, то начальник KNAB сможет принять решение о запрете на проведение дальнейшей платной предвыборной агитации.

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