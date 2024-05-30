В четверг, 30 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "О квартирной собственности", которые предусматривают снижение - при повторном созыве общего собрания - кворума для принятия собственниками квартир решений, касающихся судьбы их совместного имущества - например, ремонта подъезда, лифта или балконов, работ по реновации дома. Принимать такие решения сможет меньшее, чем было до сих пор установлено законодательством до сих пор, число собственников квартир.

"Это будет еще один инструмент для улучшения процедуры принятия решений. Это даст собственникам квартир возможность успешно принимать решения по важным для содержания дома вопросам даже тогда, когда часть жителей дома, например, не принимает участия в общих собраниях о реновации дома", - пояснил председатель ответственной Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.

Поправки к закону предусматривают, что если созванное общее собрание не будет вправе принимать решения из-за отсутствия кворума (больше половины собственников квартир), то собрание будет созвано повторно в течение месяца. Второе созванное собрание уже будет вправе принимать решения, если в нем принимают участие более трети от всех собственников квартир. При этом на повторном собрании можно рассматривать только те вопросы, которые были включены в повестку первого собрания.

Согласно поправкам, решение будет считаться принятым, если на повторном общем собрании "за" проголосуют более половины собственников квартир, принимающих участие в этом собрании. То есть, если в доме 100 квартир и, соответственно, 100 собственников квартир, то кворум на повторном общем собрании - 34 собственника. Решение будет считаться принятым, если "за" проголосует более половины от 34 собственников - то есть, минимум 18 владельцев квартир.

Такой порядок решений будет действовать с 1 ноября этого года.

Изменения в закон внесены с целью улучшения ситуации с процедурой принятия решений собственниками квартир и для повышения эффективности управления жилым домом. В том числе - для того, чтобы собственники принимали решение о реновации жилья, поддержании дома в порядке, сказано в аннотации к законопроекту.

Известно, что до сих пор собственники квартир часто проявляли недостаточный интерес к заботе о своем общем доме. Многие собственники не принимают участие в общих собраниях из-за отсутствия интереса, некоторые не проживают в своей квартире, находятся не в Латвии. К тому же в одном многоэтажном доме советской постройки могут проживать люди с разным уровнем доходом, и, соответственно, общее решение о том, что необходимо взять кредит на ремонт здания, принять бывает крайне сложно.

Уже ранее со стороны государства предпринимались меры, призванные улучшить ситуацию с принятием решений собственниками квартир. В том числе, введена возможность проводить общие собрания и голосовать электронно в Информационной строительной системе.

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