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В воскресенье, 2 июня, в Риге пройдет Рижский веломарафон Toyota, во время которого движение транспортных средств на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву будет ограничено или закрыто. Ограничения движения местами вступят в силу уже с вечера субботы, 1 июня. Кроме того, произойдут существенные изменения на ряде маршрутов общественного транспорта, сообщают в Рижском самоуправлении.

С 17:00 в субботу, 1 июня, до 19:30 в воскресенье, 2 июня, движение транспортных средств закроют на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас, а также на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате).

В воскресенье, 2 июня, с 11:00 до 12:00 движение транспортных средств закроют на Каменном мосту в направлении Пардаугавы; на ул. Юру; ул. Триядибас; на Ранькя дамбис, обеспечив двустороннее движение на встречной полосе; на Баласта дамбис; на Вантовом мосту в левой полосе движения, обеспечивая движение общественного транспорта.

С 12:45 до 16:15 движение перекроют на Набережной 11 ноября; на Набережной генерала Радзиньша и на ул. Краста — в направлении и на участке от Каменного моста до Южного.

Также с 12:45 до в 16:30 движение закроют на Южном мосту — в направлении Пардаугавы от въезда на ул. Краста до ул. Баускас, обеспечив на левой полосе ограниченное движение транспортных средств.

С 13:00 до 17:00 движение закроют на участке ул. Баускас от кольца Южного моста до ул. Мукусалас; на участке ул. Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста; на круге ротации движения по ул. Мукусалас под Островным мостом; в тоннеле Каменного моста; на ул. Кугю; на ул. Триядибас; на Ранькя дамбис, обеспечивая двустороннее движение на встречной полосе; на Баласта дамбис; на Вантовом мосту, в левой полосе обеспечивая движение общественного транспорта.

В воскресенье, 2 июня, во время проведения веломарафона с 11:00 примерно до 17:00 будут изменения и в движении общественного транспорта. Более подробно с изменениями маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

На указанных маршрутах Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 в случае необходимости ограничит или закроет движение транспортных средств для того, чтобы установить и демонтировать оградительные барьеры, установить и убрать предохранительные направляющие конусы.

Кроме того, на упомянутых маршрутах Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 11:00 до 17:00 будет регулировать, ограничивать или закрывать движение транспортных средств.В воскресенье, 2 июня, с 11:15 до 12:25 в рамках веломарафона пройдет Заезд по спортивному критерию по маршруту: Набережная 11 ноября — Каменный мост — ул. Кугю — ул. Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — Пилс лаукумс— ул. Торня — Пилс лаукумс — ул. Муйтас — Набережная 11 ноября (финиш).

С 13:00 до 14:45 пройдет Народный заезд (два круга) по маршруту: Набережная 11 ноября — Набережная генерала Радзиньша — ул. Краста — Южный мост — через Южный мост — ул. Баускас — ул. Мукусалас — круг ротации движения ул. Мукусалас — ул. Мукусалас — тоннель Каменного моста — ул. Кугю — ул. Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — Пилс лаукумс — ул. Торня — Пилс лаукумс — ул. Муйтас — Набережная 11 ноября (финиш).

С 15:00 до 16:30 пройдет Семейный заезд (один круг) по маршруту: Набережная 11 ноября — Набережная генерала Радзиньша — ул. Краста — Южный мост — через Южный мост — ул. Баускас — ул. Мукусалас — круг ротации движения ул. Мукусалас — ул. Мукусалас — тоннель Каменного моста — ул. Кугю — ул. Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — Пилс лаукумс — ул. Торня — Пилс лаукумс — ул. Муйтас — Набережная 11 ноября (финиш).

Во время проведения мероприятия в ряде мест запретят остановку и стоянку транспортных средств, а оставленные транспортные средства переместят в ближайшее разрешенное для стоянки место.

С 17:00 1 июня до 9:30 2 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас; на параллельной улице, прилегающей к Набережной 11 ноября со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате); на участке ул. Цитаделес от ул. Торня до Пилс лаукумс.

Также с 17:00 1 июня до 17:00 2 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств на Баласта дамбис и ул. Кугю (со стороны Даугавы).

Во время проведения веломарафона с 11:00 до 19:30 запретят движение электросамокатов и велорикш на Набережной 11 ноября. С 17:00 1 июня до 19:30 2 июня закроют зону размещения средств микромобильности на Набережной 11 ноября.

В случае неясностей жителей призывают звонить в Центр управления движением по бесплатному информационному телефону 8000 3600.

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