Чтобы способствовать смене привычек безрассудных пользователей самокатов, а также безопасному движению, оператор электрических самокатов Bolt второй год анализирует показатели езды и ограничивает безответственным пользователям доступ к своим самокатам, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию.

Показатели безрассудной езды измеряются у всех пользователей самокатов Bolt, совершивших на самокате не менее пяти поездок. С помощью датчиков самокатов можно определить, в частности, ехали ли на одном самокате два человека, было ли резкое торможение, столкновение или парковка самоката в запретной зоне.

Если показатель пользователя будет отрицательным, он сначала получит в приложении уведомление вместе с просветительской информацией о том, как улучшить свою культуру вождения. Если после этого поведение пользователя в течение следующих пяти поездок не улучшится, максимальная скорость самоката будет снижена до 15 км/ч, а тем пользователям, которые продолжат ездить безответственно, может быть ограничен доступ к самокатам Bolt.

Bolt отмечает, что и в нынешнем сезоне действует ограничение скорости в выходные дни. Это означает, что максимальная скорость вместо привычных 25 км/ч будет составлять по выходным 20 км/ч. В отдельных зонах городов останется в силе установленный ранее лимит от 10 до 15 км/ч.

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