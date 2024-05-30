В четверг, 30 мая, Сейм поддержал в первом чтении поправки к Закону "О высших школах", поданные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Законопроект предусматривает введение шестилетнего переходного периода, в течение которого будут снижены требования к владению госязыком, выдвигаемые к иностранному академическому персоналу вузов. Цель поправок - привлечь в Латвию специалистов мирового уровня.

Предложенные президентом поправки фактически устанавливают переходный период - до 1 января 2031 года - в течение которого в академической должности может работать иностранец, у которого владение государственным языком не соответствует объему, установленному нормативными актами. Президентский законопроект был утвержден в Сейме единогласно. Однако оппозиционное Национальное объединение, проголосовав "за", акцентировало, что во втором чтении законопроект "нужно улучшить".

Депутат от Нацобъединения Илзе Индриксоне указала, что поправка Ринкевича предусматривает, что в течение шести лет "любой преподаватель может работать на академической должности, не выучив ни одного слова на латышском языке". Индриксоне считает, что фактически регулирование не ограничивает возможности и еще шесть лет не учить латышский язык, если преподаватель перейдет работать в другой вуз Латвии.

"Мы слишком низко оцениваем академический персонал и возможности персонала выучить латышский язык", - сказала депутат. Нацобъединение считает, что надо обеспечить такой порядок, чтобы преподаватели не могли шесть лет работать, не изучая язык, а начинали учить его с первого дня, совершенствуя свои знания.

Депутат от "Прогрессивных" Антонина Ненашева от имени Министерства образования и науки пообещала, что будет произведена тщательная работа над поправками во втором и третьем чтении законопроекта - чтобы уточнить, как "ясно и удобно" применять требования.

"Один из факторов, которые влияет на международную открытость высшего образования и науки Латвии - установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования о владении государственным языком. В ряде значимых исследований указано, что в отдельных случаях имеющиеся строгие требования могут создавать препятствия для международной конкурентоспособности высшего образования и науки Латвии. Действующее сейчас регулирование также допускает возможность высшим школам привлекать преподавательские силы, которые не владеют государственным языком на установленными нормативными актами уровнем и степенью. Это оставляет слишком много возможностей для противоречивых интерпретаций, которые могут ненадлежащим образом защищать государственный язык как ценность. Следует отметить, что высшим школам в своей деятельности нужно развивать науку, искусство и латышский язык. Эти задачи не являются взаимоисключающими, а взаимодополняющими и инклюзивными", - говорится в письме президента Президиуму Сейма.

"В целях содействия развитию вуза в его стратегической специализации, на должность академического персонала, исключая лекторов и ассистентов, на срок не более шести лет можно выбрать иностранца, у которого владение государственным языком не соответствует объему, установленному нормативными актами. После истечения шестилетнего срока с иностранцем можно продолжать трудовые отношения, если иностранец получил свидетельство о знании государственного языка в установленном Кабинетом министров порядке", - говорится также в письме Ринкевича.

В Закон "О государственном языке" и другие законы еще нужно будет внести изменения, которые делегируют Кабинету министров право устанавливать уровень и степень владения госязыком академическим персоналом спустя шесть лет, говорится на сайте президента страны. Вузы, в свою очередь, должны будут разработать порядок, который поможем привлеченным на работу иностранцам освоить язык.

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