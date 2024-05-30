После выражения вотума недоверия министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") не уйдет со своего поста, так как не видит для этого оснований, подтвердила министр агентству LETA.

На минувшей неделе Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) начал сбор подписей за выражение вотума недоверия министру, особо осуждая предлагаемые поправки, которые "значительно ухудшают положение работников отрасли и подрывают престиж профессии".

Сбор подписей завершился в среду, 29 мая, и профсоюз начал их подсчитывать, сообщила агентству LETA председатель правления LIZDA Инга Ванага. На данный момент офис LIZDA насчитал не менее 3500 подписей от пяти профсоюзных организаций LIZDA. Информация от 38 территориальных профсоюзных организаций еще не получена. По прогнозам Ванаги, общее количество подписей "будет весьма впечатляющим".

Хотя LIZDA считает, что политик должна уйти в отставку, "если так много людей выразили недоверие", профсоюз считается с тем, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не будет требовать отставки Чакши.

"Скорее всего, Чакша останется на своей должности, но для нас важно, чтобы она видела, как ее оценивают работники отрасли", - заявила Ванага.

LIZDA по-прежнему обязуется начать судопроизводство с сентября - зависит от того, какие поправки примет правительство. Реальный ущерб можно будет посчитать с 1 сентября, так как именного тогда должны вступить в силу следующие шаги по балансировке нагрузки.

Это не первый раз, когда профсоюз требует отставки Чакши - в конце июня прошлого года министра также попросили покинуть свой пост. Чакша и тогда отклонила это требование, подчеркнув, что оба конкретных требования, упомянутые в заявлении о забастовке LIZDA, были выполнены. В августе, однако, стороны пришли к концептуальному соглашению, но, по словам Ванаги, профсоюз отказался его подписывать, поскольку в него не был включен вопрос о балансировке нагрузки на учителей.

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