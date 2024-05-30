Центральной избирательной комиссии (ЦИК) придется извиниться перед бывшим мэром Вентспилса и депутатом Вентспилсской думы Айваром Лембергсом (Latvijai un Ventspilij), обвиняемым в коррупционных преступлениях, за то, что, находясь в заключении, он не смог проголосовать на муниципальных выборах 2021 года.

Верховный суд (ВС) отказал в начале кассационного судопроизводства о решении окружного суда, согласно которому то, что ЦИК не предоставил Лембергсу возможности голосования в конкретных обстоятельствах, признано противоправными действиями, таким образом решение вступило в силу.

Решение окружного суда обязывает ЦИК извиниться перед Лембергсом. В своем решении окружной суд признал, что ЦИК является государственным учреждением, в компетенцию которого входит обеспечение реализации права на участие в выборах. Управление мест заключения уже принесло Лембергсу письменные извинения за решение о недопуске его к участию в муниципальных выборах.

Этот судебный процесс последовал за разбирательством, инициированным Лембергсом в Конституционном суде (КС), который признал несовместимой с основным законом страны норму, не позволявшую лицам, отбывающим тюремный срок, участвовать в местных выборах.

Во время муниципальных выборов 2021 года Лембергс находился в тюрьме, и ему не была предоставлена возможность принять участие в муниципальных выборах, проголосовав в месте своего содержания под стражей или под конвоем на избирательном участке.

Сам Лембергс участвовал в местных выборах от партии Latvijai un Ventspilij и был избран в Вентспилсскую городскую думу.

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