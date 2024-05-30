В минувшую субботу, 25 мая, в Марупе во время детского баскетбольного турнира подрались двое мужчин - они в течение года не смогут посещать матчи Латвийской молодежной баскетбольной лиги (LJBL), подтвердил порталу diena.lv генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Каспарс Ципрусс. Об этом сообщает агентство LETA.