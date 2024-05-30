В минувшую субботу, 25 мая, в Марупе во время детского баскетбольного турнира подрались двое мужчин - они в течение года не смогут посещать матчи Латвийской молодежной баскетбольной лиги (LJBL), подтвердил порталу diena.lv генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Каспарс Ципрусс. Об этом сообщает агентство LETA.
Матчи запрещено посещать участникам драки – Юрису Скринде и Иварсу Стренцису.
Конфликт между двумя мужчинами произошел 25 мая на Кубке Марупе по баскетболу для детей возрастной группы U-9.
Получив информацию об инциденте, ЛБС подал заявление в Госполицию для проведения расследования и привлечения к ответственности виновных в конфликте, добавил Ципрусс.
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