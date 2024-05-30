Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Олайнском крае на Рижской окружной дороге (A5) у перекрестка с Елгавским шоссе (A8) закрыт левый поворот и нельзя пересечь объездную дорогу с Бирзниекской дороги, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции (ATD).

Сейчас с Бирзниекской дороги разрешен только правый поворот на Рижскую объездную дорогу.

В настоящее время левый поворот закрыт на время ремонтных работ на участке Елгавского шоссе от границы с Ригой до Яунолайне.

Такое решение было принято, поскольку было установлено, что именно это соединение интенсивно используется для объезда места ремонтных работ. Это приводит к опасным ситуациям при выезде на Рижскую объездную дорогу, так как параметры этого места не подходят для интенсивного левого поворота.

Для въезда на Рижскую окружную дорогу следует использовать перекресток с прилегающей дорогой Баложи-Плаканциемс-Иецава (V7), где безопаснее совершать левый маневр, поскольку скорость движения снижена до 70 километров в час, а перекресток лучше просматривается, отмечает ATD.

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