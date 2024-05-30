Из-за поломки маммографа в Клинической университетской больнице им. Страдиня (PSKUS) обследование на рак молочной железы отложено примерно у 50 пациенток. Хотя оборудование было снова задействовано утром в четверг, 30 мая, и находится в рабочем состоянии, из-за технических причин оно не работало с прошлой среды, а альтернативного аппарата в PSKUS нет. В конце апреля правительство назвало лечение онкологии национальным приоритетом, и при подозрении на ранк или его диагнозе не должно быть долгого ожидания в очереди. Об этом сообщает LSM.lv.

О сломанном маммографе в социальной сети X сообщила одна женщина. По ее словам, нельзя было провести биопсию, и операция была отложена на неопределенный срок. Многие были в недоумении - как такое может быть? Обследование, назначенное на эту неделю, теперь откладывается на целый месяц.

Это не первый случай, когда определенное оборудование какое-то время не работает, но на этот раз это повлияло на записи примерно 50 пациентов, что также увеличило общую очередь в больнице на это обследование.

"Конечно, мы от имени больницы Страдиня приносим извинения пациентов, чьих записей это коснулось. Запись и спрос на эти обследования очень большие. Возможно, длина очереди временно увеличится, но это временно", - пояснил руководитель Института диагностической радиологии PSKUS Карлис Купчс.

На данный момент время ожидания составляет 50 дней. В больнице сообщили, что в среду, 22 мая, оборудование вышло из строя из-за достаточно сложных технических проблем.

"Нам пришлось заказывать дополнительное оборудование, детали. А иногда это оборудование выходит из строя. В больнице Страдиня есть один маммограф", - сказал Купчс.

Председатель правления Общества пациентов с раком груди Vita Ирина Яунума заявила, что такая ситуация недопустима: "В центральных больницах должно быть два таких маммографа. Два. Он не должен быть единственным. Значение маммографа в Латвии чрезвычайно, чрезвычайно большое".

Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на излечение. Если рак диагностирован на ранней стадии, в 90 % случаев удается сохранить грудь и качество жизни.

"Я получила сообщение от коллег с просьбой помолиться за женщину, у которой диагностировали рак груди 2-й стадии, и она нуждается в срочном лечении, которое она может начать. Благодаря "зеленому коридору" лечение может начаться. Но у нее была задержка. И ее диагноз так быстро перешел в 4-ю стадию, что мы все сейчас начинаем молиться за эту женщину", - рассказала Яунума.

Тем временем, PSKUS планирует приобрести еще один маммограф. Вопрос в том, хватит ли финансовых средств и ресурсов персонала.

В конце апреля министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") вместе с правительством назвал лечение онкологии в Латвии национальным приоритетом. Министерство здравоохранения сообщило Латвийскому телевидению, что количество оборудования, замену и запасное оборудование планирует сама больница.

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