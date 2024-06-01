С 1 июня тариф на водоснабжение в Риге будет составлять 1,27 евро за кубический метр (без учета НДС), а тариф на услуги канализации - 1,03 евро (без НДС) на услуги канализации. Новые тарифы утверждены еще в апреле Комсиссией по регулированию общественных услуг (Регулятором).

Предприятие "Rīgas ūdens" подчеркивает, что тариф мог быть и на 5 центов больше, но благодаря дешевой закупке электроэнергии общий рост цен на услуги водоснабжения и канализации составил 7,5%.

Общий тариф на услуги водоснабжения и канализации, одобренный Регулятором, составляет с 1 июня 2,30 евро за кубометр (без НДС). С НДС - 2,78 евро за кубометр. До 1 июня был в силе общий тариф в 2,14 евро за кубометр (без НДС) или 2,59 евро за кубометр с учетом НДСю

"Rīgas ūdens" отмечает, что возрастающий с июня тариф не достигает того уровня подорожания услуги, который был зафиксирован в начале 2023 года. Поскольку благодаря закупке дешевой электроэнергии предприятию удалось снизить тариф yf 13%/

Нынешнее повышение тарифа "Rīgas ūdens" объясняет ростом эксплуатационных расходов - необходимость ремонтировать и содержать городские сети водоснабжения. А также тем, что во второй половине 2023 года были произведены инвестиции. В частности - в строительство крупнейшей в Балтии насосной канализационной станции на улице Даугавгривас 101. Новая станция уже начала работу, заменив устаревшую станцию. Новая станция более экологичная и экономичная.

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