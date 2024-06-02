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В понедельник, 3 июня, а также в четверг, 6 июня и в пятницу, 8 июня, можно будет досрочно - в определенные часы - проголосовать на выборах в Европарламент. Во всеобщий день выборов - 8 июня - проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00.

В понедельник, 3 июня, избирательные участки будут работать с 8.00 до 13.00, в четверг, 6 июня - с 16.00 до 20.00, в пятницу, 7 июня - с 13.00 до 18.00.

Всего в Латвии будут работать более 945 избирательных участков (в Риге - 158), следует из информации Центральной избирательной комиссии. Список участков - здесь.

Проголосовать в любой из дней можно будет на любом избирательном участке. На выборах в Европарламент нет привязки избирателя к конкретному участку. К тому же вся Латвия является единым избирательным округом. Если на выборах в Сейм в каждом из пяти избирательных округов у партий разные списки кандидатов в депутаты, то на евровыборах - один и тот же. Вне зависимости, где вы голосуете - в Риге, Юрмале или Даугавпилсе - вам выдадут один и тот же комплект списков.

Ознакомиться со списками кандидатов в депутаты и программами партий на выборах в Европарламент можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии.

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