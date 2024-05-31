Прошло уже почти два месяца с тех пор, как Мадарс Ласманис покинул пост председателя Елгавской краевой думы, но депутатам до сих пор не удалось избрать нового мэра. Министр по делам самоуправлений пока не видит оснований для роспуска думы, но сам Ласманис призывает министерство и Сейм пойти на такой шаг. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Закон о самоуправлениях предусматривает, что если самоуправление не избрало председателя совета в течение двух месяцев, Сейм может распустить его специальным законом. Однако это право Сейма, а не обязанность. Министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") высказала свое мнение в четверг, 30 мая, в программе "Утренняя панорама" - роспуск пока не нужен.



"Елгавская краевая дума дееспособна, выполняет свои функции, проводятся заседания, депутат выполняет все возложенные на председателя обязанности и действует в соответствии с законом и своими функциями", - заявила министр. - Пока нет других нарушений, дума может работать".

После отставки Ласманиса исполняющим обязанности председателя думы стала бывший заместитель мэра Илзе Витола. Она рассказала, что "сейчас идут политические переговоры, но основной упор делается на то, что дума работает, проводятся заседания, депутаты обеспечивают кворум, принимаются решения, ведется контроль за исполнением решений".



На вопрос, названы ли уже какие-либо кандидаты в мэры, Витола ответила: "У меня таких новостей нет". Сама она готова руководить самоуправлением на постоянной основе.



У Ласманиса другое мнение: "Коллеги не ведут конструктивных дискуссий. Я не знаю, обижены ли они друг на друга или не хотят сотрудничать. На данный момент не было обсуждения даже тех, кто фигурирует в качестве потенциальных кандидатов. В итоге два месяца потрачено зря".

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