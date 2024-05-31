Foto: Rīgas dome

В пятницу, 31 мая, Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение произвести ремонты в 9 зданиях детских садов, а также утвердила реализацию пяти инвестиционных проектов в общеобразовательных учреждениях: планируется, что работы будут произведены в целом ряде школьных зданий, сообщает агентство LETA.

Какие детсады будут отремонтированы?

В Риге будут отремонтированы девять детских садов, решила сегодня Рижская дума на внеочередном заседании.

На ремонт планируется потратить 1,23 миллиона евро. Из них 123 000 евро будут выделены из городского бюджета, а 1 107 000 евро будут взяты взаймы из Государственной кассы.

В рамках проекта будут отремонтированы 123-е Рижское дошкольное образовательное учреждение на улице Кристапа, 39, Рижское Агенскалнское дошкольное учреждение на улице Циецерес, 3, детские сады "Pērlīte" на улице Елгавас, 86А, "Kastanītis" на улице Стерсту, 19,"Liepziediņi" на 1-й линии Чиекуркална, 53А и"Brīnumzeme" на улице Карля Ватсона, 11А.

Ремонтные работы запланированы в 148-м рижском дошкольном образовательном учреждении на улице Томсона, 18, в рижском дошкольном образовательном учреждении "Pūcīte" на улице Эрглю, 1 и в детско-юношеском центре "Auseklis", который предоставляет услуги детского сада.

В каких школах пройдут ремонтные работы

Рижская дума сегодня на внеочередном заседании утвердила реализацию пяти инвестиционных проектов в общеобразовательных учреждениях Рижского самоуправления.

Работы по ремонту и реконструкции запланированы в зданиях Рижской 45-й средней школы на ул. Ропажу, 34, Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23, Рижской Юглской средней школы и Рижской Литовской средней школы.

Также запланирован поэтапный ремонт зданий четырех общеобразовательных учреждений - здания Агенскалнской государственной гимназии, Рижской средней школы Наталии Драудзини, Рижской 71-й средней школы.

Работы по повышению энергоэффективности школьных зданий будут проведены в двух общеобразовательных учреждениях - Рижской литовской средней школе на улице Прушу, 32 и Рижской 41-й средней школе на улице Слокас, 49А.

Запланировано также обновление исторического фасада здания Рижской 49-й средней школы, строительство противопожарной системы в гимназии Северных стран и Рижской 69-й основной школе.

В целом на реализацию проекта требуется чуть более 7 миллионов евро. Большую часть средств самоуправление планирует заимствовать в Государственной кассе.

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