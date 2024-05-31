С субботы, 1 июня, должность директора Бюро государственного контроля за строительством Светлана Мякушкина покидает должность, сообщает агентство LETA.

Такое решение Мякушкина приняла по личным причинам, сообщили LETA в Бюро.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) издал распоряжение о том, что с 1 июня временно - до утверждения в должности нового главы Бюро - обязанности директора будет исполнять нынешняя заместитель Мякушкиной Кристине Упмина.

Мякушкина указала, что решение об увольнении продуманное, и не связанное с политическим или каким-либо иным давлением.

По словам уходящей с должности главы Бюро, она проработала в сфере государственного управления 17 лет. Из них - семь непосредственно в Бюро по госконтролю за строительством. "Это время было очень динамичным, вместе с командой многое сделано в администрировании политики строительства и энергетики, в сфере дигитализации, ну и пришло время остановиться и поставить новые цели", - сказала Мякушкина.

Подводя итоги времени пребывания в должности, Мякушкина отметила, что более всего довольна достижениями в области дигитализации строительства и энергетики, а также тем, что Бюро приняло на себя в 2020 году функции администрирования энергетической политики и ее дальнейшей реализацией.

Бюро государственного контроля за строительством — учреждение государственного управления под надзором Министерства экономики, начавшее свою деятельность 1 октября 2014 года. Цели Бюро - обеспечение качества и безопасности в сфере строительства, а также администрирование энергетической политики в ​​соответствии с компетенцией, определенной нормативами.

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