В пятницу, 31 мая, состоялась торжественная церемония выпуска солдат первого призыва Службы государственной обороны (СГО), которые начали службу 1 июля прошлого года. Призыв был полностью укомплектован из добровольцев - некоторые из них записались на службу, чтобы победить свой страх. Например, Эдвардсу Пухартсу и Гусу Петерсонсу призыв помог справиться с тревожностью, вызванной новостями о войне в Украине, рассказали они в интервью Euronews.

Пухартс и Петерсонс поделились с Euronews своим опытом военной службы, объяснив, почему в своем молодом возрасте они отдали предпочтение армейской форме, вместо гражданской жизни, и рассказали о том, чем планируют заняться после выпуска СГО.

Эдвардс Пухартс из Саулкрасты решил стать добровольцем из-за постоянного потока новостей о развязанной Россией войне в Украине. По словам юноши, он боялся, что то же самое может произойти с Латвией.

"Я был в панике. Я открывал телефон и читал, что происходит в Украине, и меня охватывал стресс при мысли о том, что они хотят прорваться через Украину и прийти на нашу землю", - отметил он.

Пухартс решил справиться со своими тревогами, записавшись добровольцем. По его словам, это помогло. Молодой человек отметил, что благодаря этому стал понимать, как работает армия, чем занимается личный состав и что не так просто вторгнуться в другую страну.

Между тем, выпускник факультета эконометрики и количественной экономики Гус Петерсонс рассказал Euronews, что до вторжения России в Украину считал себя "миролюбивым" человеком. Из-за непрерывного потока новостей о военных преступлениях России в Украине Петерсонсу было сложно заниматься "обычными делами", и он записался добровольцем в СГО.

"Я понял, что это лучший способ успокоить свой страх", - заявил он.

Несмотря на отсутствие поддержки семьи, Петерсонс с гордостью рассказывает о своем главном достижении - "Марше беретов". За 24 часа он и другие новобранцы преодолели 50 километров и выполнили тактические задания. По его словам, это было "как в кино".

После окончания СГО Петерсонс планирует вернуться к гражданской жизни, так как не видит насилие частью своего будущего. Однако он уверен, что военная подготовка уменьшила его беспокойство.

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