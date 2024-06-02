Foto: LETA

В пятницу, 31 мая, состоялась торжественная церемония выпуска солдат первого призыва Службы государственной обороны (СГО), которые начали службу 1 июля прошлого года. Призыв был полностью укомплектован из добровольцев - некоторые из них записались на службу, чтобы победить свой страх. Например, Эдвардсу Пухартсу и Гусу Петерсонсу призыв помог справиться с тревожностью, вызванной новостями о войне в Украине, рассказали они в интервью Euronews.

Пухартс и Петерсонс поделились с Euronews своим опытом военной службы, объяснив, почему в своем молодом возрасте они отдали предпочтение армейской форме, вместо гражданской жизни, и рассказали о том, чем планируют заняться после выпуска СГО.

Эдвардс Пухартс из Саулкрасты решил стать добровольцем из-за постоянного потока новостей о развязанной Россией войне в Украине. По словам юноши, он боялся, что то же самое может произойти с Латвией.

"Я был в панике. Я открывал телефон и читал, что происходит в Украине, и меня охватывал стресс при мысли о том, что они хотят прорваться через Украину и прийти на нашу землю", - отметил он.

Пухартс решил справиться со своими тревогами, записавшись добровольцем. По его словам, это помогло. Молодой человек отметил, что благодаря этому стал понимать, как работает армия, чем занимается личный состав и что не так просто вторгнуться в другую страну.

Между тем, выпускник факультета эконометрики и количественной экономики Гус Петерсонс рассказал Euronews, что до вторжения России в Украину считал себя "миролюбивым" человеком. Из-за непрерывного потока новостей о военных преступлениях России в Украине Петерсонсу было сложно заниматься "обычными делами", и он записался добровольцем в СГО.

"Я понял, что это лучший способ успокоить свой страх", - заявил он.

Несмотря на отсутствие поддержки семьи, Петерсонс с гордостью рассказывает о своем главном достижении - "Марше беретов". За 24 часа он и другие новобранцы преодолели 50 километров и выполнили тактические задания. По его словам, это было "как в кино".

После окончания СГО Петерсонс планирует вернуться к гражданской жизни, так как не видит насилие частью своего будущего. Однако он уверен, что военная подготовка уменьшила его беспокойство.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit