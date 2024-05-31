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Оборот концерна АО Latvenergo в первом квартале этого года составил 599,316 млн евро, что на 17,9% меньше, чем за тот же период 2023 года, а прибыль выросла на 59,1% и составила 172,449 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная Latvenergo бирже Nasdaq Riga.

При этом оборот материнской компании концерна в первом квартале 2024 года сократился на 23,4% и составил 412,04 млн евро, а прибыль материнской компании достигла 160,57 млн евро, продемонстрировав прирост на 51,6%.

Руководство предприятия объясняет сокращение оборота снижением цен на продажу энергии. Положительное влияние оказал более существенный объем проданной электроэнергии, а также рост выручки сегмента распределения после вступления в силу новых тарифов АО Sadales tīkls с 1 июля 2023 года.

В сообщении руководства к финансовому отчету поясняется, что за первые три месяца 2024 года концерн Latvenergo произвел 2319 гигаватт-часов (ГВт/ч) электроэнергии, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хотя в первом квартале на гидроэлектростанциях (ГЭС) Даугавы произведено на 11% меньше электроэнергии, чем за первые три месяца 2023 года, что было обусловлено понижением притока воды в Даугаву, на ГЭС получен один из максимальных объемов электроэнергии за трехмесячный период в истории - 1401 ГВт/ч.

В то же время выработка электроэнергии на термоэлектростанциях (ТЭЦ) "Latvenergo" выросла на 52%, до 911 ГВт/ч. Под влиянием более холодной погоды объем произведенной теплоэнергии вырос на 12% и достиг 903 ГВт/ч.

В сообщении руководства говорится, что за первые три месяца 2024 года "Latvenergo" продало своим клиентам в Балтии 1867 ГВт/ч электроэнергии, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем природного газа, проданного в розничной торговле, достиг 455 ГВт/ч, что на 46% больше.

Число клиентов увеличилось как в сегменте электроэнергии, так и в сегменте природного газа. Число клиентов-потребителей электроэнергии концерна составляет около 853 000, из них за пределами Латвии - почти 238 000.

В свою очередь, число клиентов-потребителей природного газа в конце марта составило почти 54 000 человек.

Параллельно за первые три месяца 2024 года инвестировано 49,8 млн евро, что на 38%, или 13,6 млн евро, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе четверть, или 12,2 млн евро, направлены на развитие солнечных парков.

На конец отчетного периода в Балтии под брендом Elektrum электроэнергию производят восемь солнечных парков общей мощностью почти 37 мегаватт (МВт).

Кроме того, в этом году начато строительство дорог и фундаментов турбин для первой ветроэлектростанции концерна Latvenergo в Литве, Акмянском районе, мощностью до 15 МВт. На стадии проектирования или строительства в Балтии у концерна находятся солнечные и ветропарки общей мощностью более 400 МВт, и их ввод в эксплуатацию ожидается постепенно в 2024-2025 годах.

Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в первом квартале 2023 года составил 729,431 млн евро, что на 78,9% больше, чем за тот же период 2022 года, а прибыль концерна выросла на 32,5% - до 108,372 млн евро.

В прошлом году оборот концерна Latvenergo составил 2,034 млрд евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 90,8% и составила 350,917 млн евро.

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