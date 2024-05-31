С 29 мая по 2 июня в связи с проведением Курортного праздника в Юрмале установлены изменения движения. Самоуправление обращает внимание, что 1 июня на улицах Юрмалы могут образовываться пробки, в центральной части города парковка автомобилей может быть затруднена. Юрмальское самоуправление призывает по возможности использовать общественный транспорт.

Ограничения движения

С 8:00 29 мая до 20:00 2 июня для движения будет закрыта ул. Пилсоню на участке от ул. Юрас до пляжа.

С 9:00 31 мая до 2:00 2 июня ограничена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Юрас на участке от ул. Театра до ул. Тиргоню и на пересечении ул. Атрас с ул. Йомас.

С 16:00 31 мая до 9:00 2 июня закрыта стоянка в Майори.

С 23:59 31 мая до 8:00 2 июня закрыта платная парковка перед концертным залом "Дзинтари".

С 8:00 1 июня до 2:00 2 июня для движения будет закрыта ул. Омнибуса.

1 июня с 8:00 до 20:00 будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на проспекте Дзинтару на участке от ул. Раунас до ул. Ляудонас.

1 июня с 15:00 до завершения праздничного шествия движение будет перекрыто по всему маршруту шествия: пляж Майори — ул. Пилсоню — ул. Йомас — ул. Турайдас — пляж Дзинтари, а также все пересекающие их улицы.

Из-за перестраивания путепровода Дзинтари количество полос движения на железнодорожном путепроводе сокращено, движение организуется по одной полосе в каждом направлении. В связи со строительными работами затруднено движение транспорта и пешеходов также под железнодорожным путепроводом Дзинтари. Пешеходов призывают выбирать ул. Турайдас от железнодорожной станции "Дзинтари" в направлении пляжа.

Общественный транспорт

Чтобы после праздников можно было вернуться домой, Pasažieru vilciens 2 июня обеспечит дополнительный рейс по маршруту Дубулти-Рига, который прибудет на станцию Майори в 00:37. В направлении Тукумса поезд после полуночи выйдет из Майори, как обычно, в 00:21.

С расписаниями движения поездов можно ознакомиться на сайте Vivi.

В праздничный день городские автобусы будут курсировать по графику выходных дней, назначены дополнительные рейсы автобусов, отдельные автобусные маршруты вечером будут продлены.

В течение дня назначены следующие дополнительные рейсы 3-го и 4-автобусов. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Пропуск для въезда в Юрмалу

Юрмальское самоуправление напоминает, что за въезд в зону особого режима Юрмалы нужно заплатить пошлину в размере 3 евро. Чтобы у въезда в Юрмалу не образовывались очереди, автолюбителей призывают приобрести пропуск в электронном виде: на портале epakalpojumi.jurmala.lv, через мобильные приложения "Mobilly", "EuroPark" или "Citadele".

За пропуск можно заплатить и после въезда в город, только нужно учитывать, что пропуск обязательно должен быть куплен в ту дату, когда транспортное средство въехало в Юрмалу до 23:59, или до этого. С одним дневным пропуском в зону особого режима можно въезжать неограниченное количество раз в ту дату, для которой был приобретен пропуск.

Важно помнить, что при покупке пропуска необходимо точно указать регистрационный номер транспортного средства. Пошлина может быть уплачена также в автоматах для приобретения пропусков в четырех местах в городе: возле супермаркета Rimi в Лиелупе, возле концертного зала Дзинтари (ул. Турайдас, 1), на стоянке Майори и возле станции "Дубулти". Автостоянки в Юрмале в местах, где разрешена парковка автотранспорта, бесплатны, за исключением частных автостоянок.

О праздничной программе Курортного праздника портал Delfi уже писал здесь.

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