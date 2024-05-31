Намерение Канады расширить присутствие и усилия по созданию боеспособной бригады являются важным гарантом безопасности Латвии и региона и подтверждением солидарности союзников, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в пятницу встретилась с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе ознакомительной встречи министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности, а также всеобъемлющую поддержку Украины в ее борьбе против полномасштабной агрессии России.

Браже поблагодарила Канаду, возглавляющую боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, за ее вклад в безопасность и оборону Латвии. Министр подчеркнула готовность Латвии продолжать оказывать поддержку в процессе наращивания присутствия в Латвии сил союзников.

Обсуждая двусторонние отношения, министры иностранных дел сошлись во мнении, что Латвия и Канада являются близкими партнерами с совпадающим мышлением, которых связывают тесные и дружественные отношения.

Министр иностранных дел Латвии выразила удовлетворение в связи с учреждением в канадском парламенте 21 мая этого года группы сотрудничества парламентов Канады и Латвии, а также пригласила Жоли посетить Латвию для участия в заседании министров иностранных дел балтийско-канадского формата.

Кроме того, министры иностранных дел обсудили сотрудничество в процессе консолидации международной поддержки Украины, в том числе украинскую мирную инициативу, а также подготовку к Саммиту мира, который пройдет 15 июня и 16 июня в Швейцарии. Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия является одним из самых активных сторонников Украины, и отметила уже оказанную Латвией помощь Украине.

"Высоко ценю значительную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Канады Украине: в частности, следует выделить участие Канады в вопросе освобождения военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных лиц, в том числе детей, а также роль Канады в Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей", - подчеркнула Браже.

Министры иностранных дел также обсудили потенциал экономического сотрудничества в сфере высоких технологий, возобновляемой энергии и военной индустрии. Браже выразила удовлетворение в связи с начатым в январе 2024 года диалогом Латвии и Канады по экономической политике - о сферах сотрудничества и актуальных вопросах экономической политики.

Между тем, премьер-министр Эвика Силиня во время встречи с командиром канадского контингента, полковником Винсом Кирстейном, и послом Канады в Латвии Брайаном Суорком в пятницу заявила, что Латвия высоко ценит военное присутствие Канады в Латвии, которое планируется расширить до уровня бригады.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Госканцелярии, Силиня во время встречи подчеркнула, что в Латвии канадские солдаты и командиры работали с самым высоким чувством ответственности и созданная в 2017 году боевая группа расширенного присутствия НАТО действовала очень успешно.

"Присутствие сил союзников в Латвии возрастет - это приоритет политики безопасности Латвии", - сказала Силиня, добавив, что удовлетворение доставляют и услышанные от канадских военных положительные отзывы о полученном в Латвии опыте.

Кроме того, она упомянула, что Латвия продолжает развивать свою инфраструктуру как в Адажи, так и реализуя проект военного полигона в Селии, а общие инвестиции в оборону в этом году достигают 3% от ВВП.

В Государственной канцелярии отметили, что сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии насчитывается 1400 военнослужащих, из них 900 представляют Канаду.

Браже в четверг и пятницу принимала участие в неформальном совещании министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

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